Президент клубу Жоан Лапорта підтвердив домовленість з компанією Socios.com щодо продажу 24,5% аудіовізуального бізнесу Barça Studios на 25 років. Угода принесе Барселоні 100 млн євро, інформує офіційний сайт "кулес".

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Це вже третій фінансовий важіль, який "блаугранас" застосували цього літа. Раніше клуб продав 25% телеправ на 25 років за 607,5 млн євро. Це допомогло клубу проводити потужну трансферну кампанію – Лєвандовскі, Кунде, Рафінья, Крістенсен та Кессьє. Чергові 100 млн євро дозволяють нарешті "втиснути" новачків у стелю зарплат і зареєструвати для участі у чемпіонаті Іспанії.

Додамо, що Барселона відкриє новий сезон 13 серпня домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

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