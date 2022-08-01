Цього літа каталонці налаштовані відпустити ще 11 гравців, інформує Diario Sport.

"Бідна" Барселона на вершині, Зінченко вивів Арсенал у топ-3 – хто найбільше витратив на трансферному ринку

"Чорний список" Хаві виглядає наступним чином – Нето, Умтіті, Пуч, Брейтвейт, П'яніч, де Йонг, Депай, Дест, Еззалзулі, Кольядо та Бальде. Барселона буде розглядати будь які варіанти – продаж, оренду чи навіть розрив контракту для "зовсім безнадійних". Клуб хотів би розчистити склад до 13 серпня, коли відкриє новий сезон матчем проти Райо Вальєкано. Втім, великий об'єм роботи може розтягунтися до кінця літнього трансферного вікна.

Додамо, що Барселона дуже активно працює і на вхід, запросивши Лєвандовскі, Кунде, Рафінью, Крістенсена та Кессьє.

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