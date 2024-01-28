Барселона – Вільяреал – 3:5 – відео голів та огляд матчу
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Вільяреал обіграв Барселону (5:3) в рамках 22-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
60’ Ілкай Ґюндоґан
68’ Педрі
71’ Ерік Байлі
Жерар Морено 41’
Ільяс Акомач 54’
Гонсалу Гедеш 84’
Александер Сьорлот 90+9’
Хосе Луїс Моралес 90+12’
41’ Жерар Морено
54’ Ільяс Акомач
60’ Ілкай Ґюндоґан
68’ Педрі
71’ Ерік Байлі
84’ Гонсалу Гедеш
90+9’ Александер Сьорлот
90+12’ Хосе Луїс Моралес
Барселона зазнала третьої поразки за останні п'ять матчів. Кожного разу каталонці пропускали мінімум чотири м'ячі. Сьогодні підопічні Хаві Ернандеса провалили кінцівку гри, до 84-ї хвилини маючи перевагу в рахунку. Для Вільяреала це перша перемога в 2024-му році.
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Отож, Барселона вже на десять очок відстала від Реала, який посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстань до Жирони становить вісім пунктів. Вільяреал додав у свій актив три очки, але так і залишився на 14-му місці.
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