Барселона зазнала третьої поразки за останні п'ять матчів. Кожного разу каталонці пропускали мінімум чотири м'ячі. Сьогодні підопічні Хаві Ернандеса провалили кінцівку гри, до 84-ї хвилини маючи перевагу в рахунку. Для Вільяреала це перша перемога в 2024-му році.

Барселона програла Вільяреалу в трилері з вісьмома голами й двома дивовижними камбеками

Отож, Барселона вже на десять очок відстала від Реала, який посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстань до Жирони становить вісім пунктів. Вільяреал додав у свій актив три очки, але так і залишився на 14-му місці.