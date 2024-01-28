Барселона потерпела третье поражение за последние пять матчей. Каждый раз каталонцы пропускали минимум четыре мяча. Сегодня подопечные Хави Эрнандеса провалили концовку игры, к 84-й минуте имея преимущество в счете. Для Вильярреала это первая победа в 2024 году.

Барселона проиграла Вильярреалу в триллере с восемью голами и двумя удивительными камбеками

Барселона уже на десять очков отстала от Реала, который занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, расстояние до Жироны составляет восемь пунктов. Вильярреал добавил в свой актив три очка, но так и остался на 14 месте.