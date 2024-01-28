Барселона – Вильярреал – 3:5 – видео голов и обзор матча
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Вильярреал обыграл Барселону (5:3) в рамках 22 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
60’ Илкай Гюндоган
68’ Педри
71’ Эрик Байли
Жерар Морено 41’
Ильяс Акомач 54’
Гонсалу Гедеш 84’
Александер Сёрлот 90+9’
Хосе Луис Моралес 90+12’
41’ Жерар Морено
54’ Ильяс Акомач
60’ Илкай Гюндоган
68’ Педри
71’ Эрик Байли
84’ Гонсалу Гедеш
90+9’ Александер Сёрлот
90+12’ Хосе Луис Моралес
Барселона потерпела третье поражение за последние пять матчей. Каждый раз каталонцы пропускали минимум четыре мяча. Сегодня подопечные Хави Эрнандеса провалили концовку игры, к 84-й минуте имея преимущество в счете. Для Вильярреала это первая победа в 2024 году.
Барселона проиграла Вильярреалу в триллере с восемью голами и двумя удивительными камбеками
Барселона уже на десять очков отстала от Реала, который занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, расстояние до Жироны составляет восемь пунктов. Вильярреал добавил в свой актив три очка, но так и остался на 14 месте.
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