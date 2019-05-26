Барселона – Валенсія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона поступилась Валенсії у фіналі Кубка Іспанії (1:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Валенсія активніше розпочала матч, за що була винагороджена ще у першому таймі. Голи Гамейро та Морено, які були забиті ще до свистка на перерву, вирішили долю матчу.

Валенсія – Барселона: заслужена перемога "кажанів" у фіналі Кубка, уривчаста геніальність Мессі та крах "блаугранас"

Барселона змогла відквитати один м'яч завдяки своєму лідеру Ліонелю Мессі, але для здобуття трофею цього виявилось недостатньо.

"Кажани" завоювали Кубок Іспанії вперше за 11 років.