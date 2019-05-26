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Барселона – Валенсия – 1:2 – видео голов и обзор матча

11:10 492 Читати українською
Барселона – Валенсия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Барселона – Валенсия / Фото Reuters

Барселона уступила Валенсии в финале Кубка Испании (1:2). Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

Валенсия активнее начала матч, за что была вознаграждена еще в первом тайме. Голы Гамейро и Морено, которые были забиты еще до свистка на перерыв, решили судьбу матча.

Валенсия – Барселона: заслуженная победа левантийцев в финале Кубка, отрывистая гениальность Месси и крах "блаугранас"

Барселона смогла отквитать один мяч благодаря своему лидеру Лионелю Месси, но для завоевания трофея этого оказалось недостаточно.

"Летучие мыши" завоевали Кубок Испании впервые за 11 лет. Напомним, Барселона ранее оформила чемпионство Примеры.

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