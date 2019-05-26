Барселона – Валенсия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Барселона уступила Валенсии в финале Кубка Испании (1:2). Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Валенсия активнее начала матч, за что была вознаграждена еще в первом тайме. Голы Гамейро и Морено, которые были забиты еще до свистка на перерыв, решили судьбу матча.

Валенсия – Барселона: заслуженная победа левантийцев в финале Кубка, отрывистая гениальность Месси и крах "блаугранас"

Барселона смогла отквитать один мяч благодаря своему лидеру Лионелю Месси, но для завоевания трофея этого оказалось недостаточно.

"Летучие мыши" завоевали Кубок Испании впервые за 11 лет. Напомним, Барселона ранее оформила чемпионство Примеры.