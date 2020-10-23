Барселона прийматиме Реал на Камп Ноу. Перше Ель Класіко в сезоні відбудеться в рамках 7-го туру Прімери 24 жовтня. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня, у столиці Каталонії. Початок гри 7-го туру чемпіонату Іспанії – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. За всю історію команди провели між собою 215 матчів. Мадридці виграли 88 зустрічей, а "синьо-гранатові" – 82. Ще 45 разів переможця з'ясувати не вдалося.

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Барселона – Реал: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги:

Фахівці британської контори William Hill фаворитом протистояння вважають каталонців. На перемогу команди Рональда Кумана можна поставити з доволі високим коефіцієнтом 2,10. Потенційний успіх мадридців оцінили ще вищим балом – 3,40. Найменш вірогідним результатом вважається нічия – 3,60.

Австрійські букмекери з Bwin запропонували схожі цифри. Щоправда, тут трохи менше вірять у перемогу Барселони. На звитягу "синьо-гранатових" можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Імовірна перемога підопічних Зінедіна Зідана оцінена таким самим балом – 3,40. А на нічию можна поставити з хорошим коефіцієнтом 3,50.

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