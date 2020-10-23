Матч без вболівальників: "Усі команди в такій ситуації. Це трохи дивно, нікого немає на такому великому полі, і не створена гарна атмосфера для домашньої команди. Сподіваємось, ми зможемо мати таку атмосферу найближчим часом. Фанати справді наче додатковий гравець".

Ситуація в Реалі: "Можливо, Мадрид не мав хороших результатів у останніх двох матчах, але це не означає, що у них низький моральний дух. У них дуже досвідчені люди, і вони знають, що повинні виграти після останніх двох поразок. Я не думаю, що останні невдачі на них впливають".

Барселона – Реал: прогноз на Ель Класіко

Антуан Грізманн: "У нього є варіанти позицій. Він – важливий гравець, і ми хочемо, щоб усі були на найкращому рівні. Команда – це найголовніше. Ми обираємо гравців, щоб отримати найкращий результат".

Перший Класіко на лавці запасних: "Сподіваюсь, я спатиму спокійно. Для всіх ця гра відрізняється від інших. У Класіко завжди більший тиск, але я у футболі вже багато років. Ми завтра проведемо гру проти нашого великого суперника".

Спогади про Класіко: "Я зіграв досить багато таких матчів і пам'ятаю 5:0. Я забив прекрасний гол зі штрафного. Я також пам'ятаю перший Класіко, у якому я пробив два пенальті. Перший завжди трохи особливіший за інші".

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Ансу і Педрі: "Ми знаємо, що це два готові гравці, попри свій вік вони дуже хороші. Їхній прогрес дуже швидкий. Для мене вік гравця не має значення, важлива продуктивність".

Важливість матчу: "Бути гравцем Барси – це щось особливе, матч Барса – Реал – це також щось особливе. Про це говорять багато днів, і головне – зберігати холодну голову. Щоправда, без вболівальників частина інтересу зникає", – наводить слова Кумана Fichajes.

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.

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