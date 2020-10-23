Керманич "вершкових" поспілкувався з пресою напередодні Ель Класіко. Висловлювання ентренадора Реала систематизував Fichajes.

Барселона – Реал: каталонці оголосили заявку з гучним поверненням на перший в сезоні Ель Класіко

Порожній Камп Ноу: "Ми знаємо, що вийдемо на порожній стадіон. Це Ель Класіко буде іншим, але цей матч завжди особливий".

Присутність Серхіо Рамоса: "Серхіо Рамос – наш капітан, наш лідер. Він одужав і повністю готовий. Він буде з нами".

Поразки: "Після пропущених м'ячів нам було важко повернутися до гри та діяти проти команд із низькою оборони. Ми повинні змиритися з цим і забути, що трапилося кількома днями раніше".

Реакція: "У нас важливе протистояння, що вимагає наших сил, і ми будемо прагнути перемогти".

Ситуація: "Я не є жертвою чи кимось подібним. Кожна гра має свою історію. Футбол хороший тим, що ви можете змінювати ситуацію".

Брак відпочинку: "Робота впродовж 48 годин – це відпочинок і праця над грою. Я щойно сказав, що впевненість пов'язана з тим, що ви збираєтеся робити на полі. Якщо вам це вдається, то ви набуваєте впевненості".

Барселона – Реал: де дивитися Ель Класіко

Внесок Рональда Кумана в Барселону: "Барса завжди була сильною. Вони конкурентоздатні та знають, як грати. Я б не вдавався у деталі. Кожен тренер робить свій внесок".

Самокритика: "Я завжди критикував себе, оскільки це двигун покращень, але те, що ми хочемо змінити, ми прагнемо зробити всі разом".

Гра: "Це рівна гра. Обидві команди якісні та досвідчені. Підсумок таких ігор вирішують деталі – контроль м'яча або атакувальний тиск на суперника".

Виклик: "Ми виходимо на поле не задля поразки. Іноді щось може не виходити. Але добре, що є така гра, яка гра!".

Час реакції: "У Мадрида завжди були злети та падіння, вони змінювали одне одного. Завтрашня гра стане відмінною нагодою змінити імідж".

Підтримка Флорентіно Переса: "Я відчув підтримку всіх. Я завжди буду з гравцями. Так, я помітив усезагальну підтримку".

Борг перед гравцями: "Я не почуваюся винним перед гравцями. Хіба що за те, що виправдовую їх, коли про нас говорять негарні речі".

Барселона – Реал: прогноз на Ель Класіко

Зміна ситуації: "Коли настає важкий момент, то потрібно зібратися разом, не лише у футболі, але й у житті. Ви повинні зібратися разом, щоб негатив змінився позитивом".

Проблема зі ставленням? "Проблема не в цьому. Мої гравці завжди прагнуть грати. Вони вмотивовані та зосереджені. Є речі, які назовні не афішуються".

Його майбутнє: "Це те, що говорять. Я не спростовуватиме це. Нічого не змінилося. Минулоріч було те ж саме, мій перший етап був таким... Мені потрібно просто продовжувати свою роботу".

Критики: "Як і в усіх матчах, де ми граємо погано, критика здається мені нормальним явищем. Це нормально, що мене критикують. Так було завжди. Критика мене не змінить. Але я змінююсь, коли аналізую, що ми отримуємо на виході".

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.

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