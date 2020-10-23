Матч без болельщиков: "Все команды в такой ситуации. Это немного странно, никого нет на таком большом поле и не создана хорошая атмосфера для домашней команды. Надеемся, мы сможем иметь такую атмосферу в ближайшее время. Фанаты действительно как дополнительный игрок".

Ситуация в Реале: "Возможно, Мадрид не имел хороших результатов в последних двух матчах, но это не значит, что у них низкий моральный дух. У них очень опытные люди, и они знают, что должны выиграть после последних двух поражений. Я не думаю , что последние неудачи на них влияют".

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Гризманн: "У него есть варианты позиций. Он – важный игрок, и мы хотим, чтобы все были на лучшем уровне. Команда – это самое главное. Мы выбираем игроков, чтобы добыть лучший результат".

Первый Класико на скамейке запасных: "Надеюсь, я буду спать спокойно. Для всех эта игра отличается от других. В Класико всегда большее давление, но я в футболе уже много лет. Мы завтра проведем игру против нашего великого соперника".

Воспоминания о Класико: "Я сыграл достаточно много таких матчей и помню 5:0. Я забил прекрасный гол со штрафного. Я также помню первый Класико, в котором я пробил два пенальти. Первый всегда немного отличается от других".

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Ансу и Педри: "Мы знаем, что это два готовых игрока, несмотря на свой возраст, они очень хороши. Их прогресс очень быстрый. Для меня возраст игрока не имеет значения, важна производительность".

Важность матча: "Быть игроком Барсы – это нечто особенное, матч Барса – Реал – это тоже что-то особенное. Об этом говорят много времени, и главное – сохранять холодную голову. Правда, без болельщиков часть интереса исчезает", – приводит слова Кумана Fichajes.

Напомним, что матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00.

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