Барселона – Реал: Піке знову потролив мадридців своїм легендарним жестом

Захисник Барселони Жерар Піке не стримував емоцій у переможному для своєї команди поєдинку 10 туру Прімери проти Реала.

Матч 10 туру Ла Ліги Барселона – Реал завершився перемогою каталонців з розгромним рахунком 5:1. Захисник Барселони Жерар Піке не знехтував нагодою покепкувати з одвічних суперників.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Центрбек повторив свій жест, який продемонстрував у 2010 році, коли Барселона розгромила Реал у Класіко з рахунком 5:0. Піке після голу Артуро Відаля, який став 5-м для "блаугранас" у матчі, показав вболівальникам руку із п'ятьма пальцями.

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Нагадаємо, матч Барселона – Реал практично напевне стане останнім для Хулена Лопетегі в ролі наставника мадридців. За інформацією іспанських ЗМІ, новим тренером Реала стане Антоніо Конте.