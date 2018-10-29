Барселона – Реал: Пике снова потроллил мадридцев своим легендарным жестом

Защитник Барселоны Жерар Пике не сдерживал эмоций в победном для своей команды поединке 10 тура Примеры против Реала.

Матч 10 тура Ла Лиги Барселона – Реал завершился победой каталонцев с разгромным счетом 5:1. Защитник Барселоны Жерар Пике не упустил возмножности посмеяться над извечными соперниками.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Центрбек повторил свой жест 2010 года, когда Барселона разгромила Реал в Класико со счетом 5:0. Пике после гола Артуро Видаля, который стал 5-м для "блаугранас" в матче, показал болельщикам руку с пятью пальцами.

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Напомним, матч Барселона – Реал практически наверняка станет последним для Лопетеги в роли наставника мадридцев. По информации испанских СМИ, новым тренером Реала станет Антонио Конте.