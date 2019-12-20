Барселона – Реал: мадридці обурені діями арбітра та просять надати аудіозапис розмови рефері з VAR

Мадридський Реал незадоволений рішеннями головного арбітра Алехандро Ернандеса Ернандеса в поєдинку 10-го туру Прімери проти Барселони.

Нагадаємо, Ель Класіко на Камп Ноу завершилося безгольовою нічиєю. В одному з епізодів арбітр матчу Алехандро Ернандес Ернандес скасував гол Гарета Бейла через офсайд, а також не призначив пенальті у ворота каталонців за фол Лангле проти Варана.

Шахова партія у відеоогляді Ель Класіко Барселона – Реал – 0:0

Саме останній момент вкрай обурив представників Реала. "Бланкос" подали запит до Федерації футболу Іспанії з проханням надати аудіозапис розмови головного арбітра та відеоасистента рефері відносно моменту з Вараном, інформує AS.

Зазначаємо, що минулого року після Ель Класіко була оприлюднена аудіорозмова арбітра з відеоасистентом (у тому матч Барселона обіграла Реал 5:1). Мадридці просять вчинити так само і зараз.

До слова, після 17-ти турів Барселона та Реал набрали по 36 очок та очолюють турнірну таблицю Прімери.

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