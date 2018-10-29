Барселона – Реал: у Лопетеги есть шанс прервать "проклятие", которое длится уже 41 год

Для наставника мадридского Реала Хулена Лопетеги матч 10 тура Примеры против Барселоны, который состоится 28 октября на Камп Ноу, имеет колоссальное значение.

Уже завтра, 28 октября, состоится Эль Класико. Матч Барселона – Реал начнется в 17:15 на Камп Ноу.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги в случае неудачи в этом матче рискует покинуть свой пост. А вот в случае победы Лопетеги станет первым тренером "Королевского клуба" за более чем 40 лет, который победил Барселону в Эль Класико на выезде, сообщает Mundo Deportivo.

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Последним испанским тренером Реала, который обыгрывал Барселону на Камп Ноу, был Луис Моловны. Под руководством испанца мадридцы одолели "блаугранас" в 12 туре сезона 1977/78 со счетом 3:2. Интересно, что в том сезоне Реал стал чемпионом Испании, а в следующем чемпионате сумел защитить свой титул.

С тех пор ни один испанский тренер Реала не может обыграть Барселону на выезде, в том числе легендарный Висенте дель Боске.

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