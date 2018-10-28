Яким був футбол часів останнього Ель Класіко без Мессі та Роналду: Мілан – чемпіон Європи, Зідан – найдорожчий гравець

Яким був футбол часів останнього Ель Класіко без Мессі та Роналду

Барселона та Реал проведуть майже унікальний поєдинок на Камп Ноу в рамках 10 туру Ла Ліги. Вперше за останню декаду найбільш принципове протистояння планети прогримить без двох найкращих гравців сучасності – Лео Мессі та Кріштіану Роналду.

23 грудня 2007 року відбулось останнє Ель Класіко без двох головних антагоністів сучасного футболу. Мессі пропускав той матч через травму, а Роналду ще виступав за Манчестер Юнайтед. Реал завдяки голу Жуліо Баптішти святкував перемогу на Камп Ноу з рахунком 1:0 та зробив вагомий крок до майбутнього чемпіонства.

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Після цього Роналду та Мессі регулярно робили шоу у найбільшому футбольному спектаклі планети, а глядачі по всьому світу залипали біля екранів телевізорів, щоб подивитись на гру двох величних майстрів. Чимало фанів вже й не пам'ятають, яким був футбол на момент останнього матчу Барселона – Реал, коли в ньому не брали участь ні Лео, ні Кріштіану.

Що відбувалось з грою мільйонів 11 років тому, нагадує "Футбол 24":

Роналду виступав за Манчестер Юнайтед та лише починав мріяти про перехід у мадридський гранд. Найкращим бомбардиром Реала у сезоні 2007/08 став Рауль, який забив мізерні для Кріштіану 18 голів, випередивши на два влучні постріли свого партнера Руда ван Ністелроя.

Мессі міг похвалитись лише двома серйозними рекордами: наймолодший автор гола у футболці збірної Аргентини (18 років) та наймолодший автор гола в історії Ель Класіко (19 років).

Зінедін Зідан пишався статусом найдорожчого футболіста планети. У 2001 році Реал виклав за нього майже 77 млн євро. Зараз легендарний француз посідає лише 16 місце у списку найдорожчих трансферів усіх часів.

Мілан був найкращою командою Європи. У 2007 році "россонері", які зараз переживають смутні часи, виграли свою останню Лігу чемпіонів. Завдяки дублю Філіппо Індзагі команда Анчелотті перемогла Ліверпуль в афінському фіналі з рахунком 2:1. За тиждень до грудневого Ель Класіко Мілан ще й обіграв Боку Хуніорс у вирішальному матчі клубного чемпіонату світу. Андрій Шевченко тоді виступав за Челсі, перебравшись у Лондон після ЧС-2006.

Мессі та Роналду не виграли жодного "Золотого м'яча". У 2007 році престижну нагороду здобув Кака, а після цього її отримували лише аргентинець та португалець (по 5 разів).

Реал мав у клубному музеї "лише" 9 перемог у Кубку / Лізі чемпіонів. Ювілейний десятий трофей Мадрид завоював у сезоні 2013/14. Згодом "бланкос" виграли ще три "вухасті" кубки під керівництвом Зізу.

Барса жодного разу не вигравала "требл". Вперше каталонці оформили золотий хет-трик, вигравши Лігу чемпіонів, а також чемпіонат і Кубок Іспанії у 2009 році під керівництвом Гвардіоли. У 2015-му цей подвиг повторив Луїс Енріке.

Девід Бекхем перебрався у Лос-Анджелес Гелаксі. Один з легендарних гравців епохи "галактікос" покинув Реал в червні 2007 року – за 5 місяців до грудневого Ель Класіко.

Шустер тренував Реал, а Райкард очолював Барселону. Німецький фахівець розірвав контракт з Хетафе, щоб замінити Капелло на посаді керманича "бланкос". Райкард, натомість, проводив свій останній сезон у каталонському клубі.

Ернесто Вальверде тренував принципового суперника Барселони по дербі – Еспаньйол. Перш ніж очолити каталонський гранд, "мураха" працював з Олімпіакосом, Вільяреалом, Валенсією та Атлетіком.

Хулен Лопетегі після невдалого досвіду з Райо Вальєкано (2003 рік) взагалі не працював на посаді головного тренера. Баскський фахівець очолив Кастілью у 2008 році, однак, не зумівши підвищити команду у класі, був звільнений вже через сезон.

Бразильському вундеркінду Реала Вінісіусу було лише 7 років. Зараз він – наймолодший футболіст у складі мадридського гранда (18 років). За переможним голом одного зі своїх кумирів Жуліо Баптішти на Камп Ноу він міг спостерігати лише з екрана телевізора.

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