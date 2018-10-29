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Барселона – Реал: билеты на матч являются самыми дорогими в истории Класико

27 октября 10:52 361 Читати українською
Барселона – Реал: билеты на матч являются самыми дорогими в истории Класико
Барселона – Реал: билеты на матч являются самыми дорогими в истории Класико / фото: AS

Попасть на центральный матч 10 тура Ла Лиги Барселона – Реал не только непросто, но и недешево. Билеты на поединок являются самыми дорогими в истории знаменитого противостояния.

Цены на билеты на поединок 10 тура чемпионата Испании Барселона – Реал стартуют от 179 евро. Самый дорогой билет на обычные места стоит 499 евро, а пропуска в VIP-зону стоят невероятные 4040 евро, сообщает AS.

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И это при том, что впервые за 11 лет в Класико не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. К слову, в сезоне 2017/18 цены на Эль Класико колебались от 139 до 439 евро. Впрочем, такие цены не отпугнули ценителей футбола, ведь практически все билеты на поединок уже проданы.

Матч Барселона – Реал начнется 28 октября в 17:15. После 9 туров каталонцы лидируют в чемпионате, набрав 18 очков. Мадридцы на 7 месте (14 пунктов).

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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