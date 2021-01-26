Барселона показала п'ятий комплект форми на сезон-2020/21, в якому зіграє лише один матч.

Барселона залишилась найприбутковішим клубом світу – не завадили навіть шалені борги

Унікальний комплект екіпірування створили заради поєдинку проти Реала. На футболці поєднуються клубні кольори Барселони – синій і гранатовий, а також червоно-жовте забарвлення прапора Каталонії.

Комплект презентував екс-капітан "блаугранас" Карлес Пуйоль. Форма вже надійшла у продаж – ціна ігрової футболки 145 євро.

Нагадаємо, Ель Класіко пройде в Мадриді 11 квітня 2021 року в рамках 30-го туру Ла Ліги.

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