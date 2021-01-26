Барселона показала пятый комплект формы на сезон-2020/21, в котором сыграет лишь один матч.

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Уникальный комплект экипировки создали ради поединка против Реала. На футболке сочетаются клубные цвета Барселоны – синий и гранатовый, а также красно-желтая окраска флага Каталонии.

Комплект представил экс-капитан "блаугранас" Карлес Пуйоль. Форма уже поступила в продажу – цена игровой футболки 145 евро.

Напомним, Эль Класико пройдет в Мадриде 11 апреля 2021 года в рамках 30-го тура Ла Лиги.

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