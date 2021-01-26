Пандемія COVID-19 наклала свій відбиток на найсильніші у фінансовому відношенні футбольні клуби. Згідно з розрахунками аудиторсько-консалтингової компанії Deloitte, 20 провідних клубів з найбільшим оборотом в сезоні 2019/20 досягли загальної виручки у 8,2 мільярда євро. Це на 12% менше, ніж у попередньому сезоні, коли був досягнутий рекордний показник у 9,3 мільярда євро.

Барселона відзвітувала про астрономічні борги – сума перевищує мільярд євро

За підсумками сезону лідером і надалі залишається каталонська Барселона з доходом у 715,1 млн євро. "Блаугранас" зовсім трохи випередили Реал, який розташувався на другій сходинці з сумою у 714,9 млн євро. На третє місце, витіснивши Манчестер Юнайтед, піднялась мюнхенська Баварія – "Ротен" заробили 634,1 млн євро. Закриває топ-5 найприбутковіших клубів Ліверпуль.

Цікаво, що цьогоріч до топ-20 потрапили російський Зеніт та німецький Айнтрахт, які замінили Рому та Вест Хем.

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