У таборі каталонського клубу не вщухають пристрасті після матчу 7-го туру проти Реала (1:3).

Барселона подала звернення до Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) зі скаргою на рефері Мартінеса Мунуеру, який обслуговував двобій з Реалом, повідомляє Diario Sport.

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Каталонці вважають, що арбітр помилився у призначенні пенальті після фолу Лангле, який успішно реалізував Рамос. Варто відзначити, що в цьому епізоді суддя скористався допомогою ВАР.

Перемога дозволила Реалу піднятись на другу сходинку Ла Ліги, Барса – 12-та.

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