В лагере каталонского клуба не утихают страсти после матча 7-го тура против Реала (1:3).

Барселона подала обращение в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с жалобой на рефери Мартинеса Мунуэру, который обслуживал поединок с Реалом, сообщает Diario Sport.

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Каталонцы считают, что арбитр ошибся в назначении пенальти после фола Лангле, который успешно реализовал Рамос. Стоит отметить, что в этом эпизоде судья воспользовался помощью ВАР.

Победа позволила Реалу подняться на вторую строчку Ла Лиги, Барселона – 12-я.

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