Під час другого тайму Вілахоана написав у твіттері: "Це бісів скандал! Мунуера, пішов нах*й", однак дуже швидко видалив його.

Барселона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Пізніше функціонер вибачився за свої дії: "Зізнаюся, що в запалі я використовував не відповідні слова, тому прошу вибачення, якщо когось образив. Тим не менш, це як і раніше обурливо: Лангле інстинктивно схопився за футболку, коли його штовхнули, і аж ніяк не заслуговував покарання. Це знає кожен, хто грав в футбол". Цікаво, що наставнику каталонців Рональду Куману загрожує тривала дискваліфікація за критику VAR.

Зазначимо, що Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1), а вирішальний гол забив Рамос із пенальті, який сам і заробив.

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