Неприємності "синьо-гранатових" у поєдинку з Гранадою не завершилися втратою очок.

Ерік Гарсія, який залишив поле на початку другого тайму через травму, пошкодив праве підколінне сухожилля. На відновлення 21-річному центрбеку знадобиться 5 тижнів, інформує офіційний Twitter Барселони.

Гранада – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Це означає, що оборонець не допоможе команді у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Реала, який запланований на 12 січня. Також Гарсія не зіграє у фіналі (якщо, звісно, Барса туди вийде), а ще пропустить поєдинки з Атлетіком, Алавесом та мадридським Атлетіко. До поєдинку Ліги Європи проти Наполі (17 лютого) Ерік повинен повернутися.

У сезоні 2021/22 іспанець зіграв за Барсу 20 поєдинків, результативними діями не відзначався.

Барселона втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-4 – Дані Алвес віддав перший асист після повернення