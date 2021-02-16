Барселона оприлюднила список гравців, які матимуть змогу зіграти у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Каталонці заявили 21 гравця на поєдинок із ПСЖ, повідомляє офіційний твіттер Барселони. Відзначимо повернення до заявки Жерара Піке, який травмувався ще в листопаді, а також відновлення Мартіна Брейтвейта від пошкодження.

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Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Дест, Піке, Лангле, Альба, Умтіті, Жуніор Фірпо, Мінгеса.

Півзахисники: Бускетс, П'яніч, Пуч, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес, Де Йонг.

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Дембеле.

Зазначимо, що поєдинок Барселона – ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 16 лютого, початок о 22:00.

Барселона – ПСЖ: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів