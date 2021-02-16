Барселона обнародовала список игроков, которые смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Каталонцы заявили 21 игрока на поединок с ПСЖ, сообщает официальный твиттер Барселоны. Отметим возвращение в заявку Жерара Пике, который травмировался еще в ноябре, а также восстановление Мартина Брейтуэйта от повреждения.

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Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Пике, Лангле, Альба, Умтити, Жуниор Фирпо, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Де Йонг.

Нападники: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле.

Отметим, что поединок Барселона – ПСЖ состоится уже сегодня, 16 февраля, начало в 22:00.

Барселона – ПСЖ: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов