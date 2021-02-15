"Суч*й син, грабіжник і п*дик": фанати Барселони зустріли Аль-Хелаїфі прокльонами через "залицяння" до Мессі
Президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі довелося витримати холодний душ під час візиту до Барселони.
Група фанатів каталонського клубу чекала на Аль-Хелаїфі, коли той виходив з машини, повідомляє
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Останніми місяцями у пресі постійно з'являються чутки про перехід Ліонеля Мессі в ПСЖ. Прихильники Барселони явно невдоволені такими відвертими "залицяннями" до своєї зірки, тому вирішили публічно принизити Аль-Хелаїфі. Боса парижан обсипали прокльонами: "Суч*й син, грабіжник і п*дик".
Додамо, що завтра (16 лютого) відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та ПСЖ, початок о 22:00 за київським часом.
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