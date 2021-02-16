Ось ми і дочекалися повернення Ліги чемпіонів. Мабуть, це останні роки, коли ми спостерігаємо турнір у звичному форматі – війна УЄФА з заможними клубами народила проекти Суперліги та розширення ЛЧ у чемпіонат зі швейцарською системою календаря. Не факт, що після реформ стане гірше (і що вони взагалі будуть проведені), але є відчуття, що необхідно насолоджуватись нинішнім моментом. Тим паче, що цьогорічна 1/8 фіналу ЛЧ відкривається найбільш принциповим міжнародним протистоянням останнього десятиліття.

П'ять років тому Барса і ПСЖ влаштували феєрію – у Парижі каталонців знищили з рахунком 0:4, а на Камп Ноу сталася "ремонтада" 6:1 зі скандальним суддівством Деніза Айтекіна. Вже тоді французи намітили проблеми, які виллються у затяжну кризу "блаугранас" з фінальними 2:8 у 2020-му – після них почалася сага з відходом Мессі.

Одним із претендентів на Ліонеля зараз називають саме ПСЖ, якому в 2017-м вдалося відібрати у каталонців Неймара. З того часу клуби ненавидять один одного, разом зі ЗМІ провокуючи різноманітні конфлікти. Так, перед сьогоднішнім матчем Марко Верратті несподівано розродився коментарем, у якому заявив про мрію грати разом з Мессі, віддаючи Лео та Неймару м'яч і просто спостерігаючи за їхнім футболом.

France Football, тим часом, завдав ядерного удару, поставивши на обкладинку Ліонеля у футболці ПСЖ. Рональд Куман і каталонська преса заговорили про неповагу, однак у відповідь французи підготували колаж із обкладинками каталонських газет, в яких запрошували Неймара назад у 2019-му. Крім того, був колаж із запрошеннями Коутінью в Барсу з персональними коментарями від Бускетса та Суареса.

Таку відповідь бити нічим. Інформаційна війна залишилась за ПСЖ – тепер справа за футболістами.

Барселона: неоднозначна атака і катастрофа в обороні

Барселона жахливо почала поточний сезон, в якийсь момент опустившись на тринадцяту позицію у Ла Лізі. Однією з головних проблем "блаугранас" була гра Мессі – він не вражав результативністю та руйнував структуру гри своїми вічними зміщеннями в глибину. Через це каталонці атакували вкрай повільно, а суперники спокійно контролювали їхні дії. Барсу перестали боятись, граючи на перемогу навіть на Камп Ноу – так, Динамо цілком могло чіплятись тут за три очки.

Куман ближче до Нового року зумів подолати основну проблему, змусивши Педрі та де Йонга підійматись у штрафний при зміщеннях Лео в глибину. Це відродило у Барсі інтелектуальний футбол і підвищило результативність. Навіть Грізманн став одним з найкращих, хоча раніше його не критикував тільки ледачий, а Мессі знову творить магію.

Як наслідок, у 18-ти останніх матчах Барселона здобула 14 перемог та дві нічиї, наздогнавши Реал у таблиці Ла Ліги. В середньому каталонці забивали 2,27 голів за гру, і навіть три пропущених м'ячі не ставали причиною поразок "блаугранас". Словом, у атаці нинішня Барселона дуже крута.

Проблемою виступає оборона. Нині на позиції центрбека Рональд Куман дуже часто змушений використовувати де Йонга, а правого фулбека здебільшого грає молодий центральний захисник Мінгеса. Інші виконавці травмовані, а Умтіті явно не витягує рівень – він не може наздоганти 35-річних форвардів середняків і не зупиняє навіть колег по амплуа (апріори менш технічних і вигадливих за нападників). Показовими стали останні матчі проти Гранади, Севільї та Бетіса, в яких Барса пропустила сім голів.

Втім, велика кількість пропущених голів випливає із загальної незбалансованості гри. Барселона атакує великими силами, втягуючись у штрафний та зону перед ним, однак команді не вистачає футболістів позаду – фактично, в позиційному наступі центр поля прикривають тільки Мессі та повільний Бускетс. Це дозволяє розривати "блаугранас" на контратаках – саме таким чином Гранада та Атлетік забили у ворота тер Штегена тричі, відібравши Суперкубок, а Севілья перемогла каталонців у півфіналі Кубка. Словом, Мбаппе і компанії сьогодні буде де розгулятись.

ПСЖ: брак кадрів та натужний футбол

ПСЖ влітку грав у фіналі Ліги чемпіонів, однак вже тоді намітились перші ознаки кризи. Французький футбол більше за інших постраждав від пандемії, тож навіть парижанам довелося оптимізувати розходи – так команду ще навесні залишили Меньє та Кавані, а влітку пішов і Тьягу Сілва. Взимку її покинув і Томас Тухель, з яким давно конфліктував спортдир Леонардо. На його місце підписали Маурісіо Почеттіно, якому вже вдалося виграти Суперкубок Франції. Це його перший трофей у кар'єрі тренера.

Всі ці перестановки разом з відсутністю нормальної передсезонки та епідемією травм призводять до дуже важкого сезону у виконанні ПСЖ. Раніше парижани забували про Лігу 1 ще у січні, концентруючись виключно на ЛЧ, а зараз вони йдуть на другій позиції, програючи Ліллю одне очко й переважаючи потужний Ліон на два. Матчі даються команді вкрай натужно: скромну Ніццу дотиснули лише в останні 15 хвилин (2:1), Кан з Ліги 2 обіграли мінімально, Лор'ян прибив підпопічних Почеттіно з рахунком 3:2, Сент-Етьєн і Лілль розписали з ними нічию, а Ліон та Монако перемогли ПСЖ.

Втім, не варто недооцінювати команду Маурісіо Почеттіно. Вона досі лідирує у Франції за реальними та очікуваними голами (награли на 57, забили 59), у неї найбільш інтенсивний пресинг (в нинішній Лізі 1 це серйозне досягнення), а за кількістю передач на загострення в останню третину ПСЖ не дещицю поступається Ліону. При цьому в ЛЧ парижани впевнено били МЮ (3:1) та перемагали Лейпциг (1:0), хоча й поразки від них теж були.

Словом, ПСЖ – такий же розбалансований в сторону атаки колектив, як і Барселона.

Кадрова ситуація

Травмовані: Серхі Роберто, Брейтвейт, Коутінью, Фаті, Араухо – Неймар, Ді Марія, Бернат, Дагба

Під питанням: Піке – Верратті

Орієнтовні склади на матч Барселона – ПСЖ

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Умтіті, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педрі – Дембеле, Мессі, Грізманн

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Курзава – Паредес, Верратті, Гуйє – Кін, Ікарді, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидві команди точно заб'ють. Це – найбільш очевидний прогноз, який можна дати по матчу. У обох команд занадто великі проблеми в обороні, причому у Барселони вони не тільки структурні, а і кадрові. Сподіватися на кліншит у таких умовах важко. Суперники поставлять саме на спробу перестріляти один одного в атаці – благо, забивати є кому.

Щоправда, в атакувальній роботі нинішня Барса виглядає перспективніше. У ПСЖ в атаці не буде ні Неймара, ні ді Марії, а Ікарді – форвард занадто обмежений штрафним (власне, його і підписували, в першу чергу, заради чемпіонату). Кін чи Дракслер у атаці також не додають оптимізму, а Верратті – вкрай залежний від фізичної форми футболіст. У Барселони ж вийде основна трійка Дембеле-Грізманн-Мессі, та і загалом проблем з нападом немає. Проблеми Барси полягають в структурі, однак ПСЖ в цьому плані не кращий.

Враховуючи той факт, що у перших матчах команди рідко влаштовують феєрію, можна поставити на перемогу "блаугранас" з рахунком 2:1.