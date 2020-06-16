toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Барселона – Леганес: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

16 червня 22:12 479 Читать на русском
Барселона – Леганес: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Барселона – Леганес: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Барселона в рамках чергового туру Ла Ліги приймає Леганес. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новина на "Футбол 24".

42’ Ансу Фаті
64’ Антуан Грізманн
 
42’ Ансу Фаті
64’ Антуан Грізманн

Матч 28-го туру Ла Ліги Барселона – Леганес розпочнеться о 23:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Барселона готова зірвати трансферні плани Мілана – причиною став наступник Доннарумми

Стартові склади

Барселона: тер Штеген, Роберто, Піке, Лангле, Фірпо, Ракітіч, Бускетс, Артур, Мессі, Грізманн, Фаті

Леганес: Куельяр, Авазіем, Бустінса, Герреро, Меса, Ресіо, Р. Перес, Р. Гарсія, Сілва, Тарін, Ерасо

Чемпіонський іспит Баварії, дуель учителя та учня в Манчестері та Римська битва Роналду за трофей: топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
"Золотий м'яч-2020": Мессі та Роналду ризикують залишитися без нагороди – несподіваний лідер
16 червня
11258
Теги
Головне Іспанія Барселона Барселона Леганес Леганес Барселона - Леганес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
35
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук