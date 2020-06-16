Барселона – Леганес: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Барселона в рамках чергового туру Ла Ліги приймає Леганес. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новина на "Футбол 24".
Матч 28-го туру Ла Ліги Барселона – Леганес розпочнеться о 23:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона: тер Штеген, Роберто, Піке, Лангле, Фірпо, Ракітіч, Бускетс, Артур, Мессі, Грізманн, Фаті
Леганес: Куельяр, Авазіем, Бустінса, Герреро, Меса, Ресіо, Р. Перес, Р. Гарсія, Сілва, Тарін, Ерасо
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