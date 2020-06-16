Барселона – Леганес: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Барселона в рамках очередного тура Ла Лиги принимает Леганес. Стартовые оставы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новость на "Футбол 24".
Матч 28-го тура Ла Лиги Барселона – Леганес начнётся в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Ракитич, Бускетс, Артур – Месси, Гризманн, Фати
Леганес: Куельяр, Авазием, Бустинса, Герреро, Меса, Ресио, Р. Перес, Р. Гарсия, Силва, Тарин, Эрасо
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