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Барселона готова зірвати трансферні плани Мілана – причиною став наступник Доннарумми

10:29 480 Читать на русском
Барселона готова зірвати трансферні плани Мілана – причиною став наступник Доннарумми
Луїш Машиміану / фото із соцмереж

Голкіпер лісабонського Спортінга Луїш Машиміану привернув увагу чергового клубу з провідних ліг Європи.

Претендентом на 21-річного гравця молодіжної збірної Португалії стала каталонська Барселона, повідомляє A Bola.

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За інформацією видання, "синьо-гранатові" розглядають Машиміану як можливого конкурента для основного голкіпера команди Марка-Андре тер Штегена.

Раніше повідомлялося про інтерес до "першого номера" Спортінга від італійського Мілана. "Россонері" бачать у Машиміану заміну для Джанлуїджі Доннарумми, адже воротар збірної Італії досі не домовився про новий контракт з клубом, тому Мілан розглядає можливість продати Джіджі і замість нього запросити молодого португальця.

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Теги
Барселона Барселона Мілан Мілан Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Іспанія Луїш Машиміану Луїш Машиміану
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