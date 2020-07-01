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Барселона – Атлетіко: Сімеоне оцінив виступ "матрацників" та виділив зіркового підопічного

1 липня 12:26 - Читать на русском
Барселона – Атлетіко: Сімеоне оцінив виступ "матрацників" та виділив зіркового підопічного
Дієго Сімеоне / Marca

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поєдинок 33-го туру Ла Ліги проти Барселони (2:2).

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

"Ми поважаємо Барселону, з огляду на те, якого рівня ця команда. Вони можуть створювати проблеми, якщо їм залишати вільний простір. Матч проходив відповідно до того, що ми зазвичай робимо. Ми добре почали, забили свій гол зі стандарту. Потім нас чекав складний матч з суперником, який добре володіє м'ячем.

Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2

Ми намагалися до кінця, у нас були моменти: у Кости, у Лемара. Ми провели дуже хорошу роботу, і показали себе конкурентоспроможною командою. Я задоволений. Барселона – команда з гравцями, які вміють створювати проблеми в позиційному нападі, а в інших ситуаціях здійснювати швидкі атаки. Питання стилю, але я їх дуже поважаю.

Карраско проводить чудову роботу. Спочатку я був в сумнівах. Але він доклав величезних зусиль і знову стає ключовим і визначальним гравцем. Це радує нас. Сьогодні він показав свій найкращий футбол", – наводить слова Сімеоне Marca.

Зазначимо, що Барселона та Атлетіко розписали бойову нічию (2:2). Цей поєдинок став знаковим для Ліонеля Мессі, який відзначився 700-м голом у кар'єрі.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Барселона - Атлетіко Дієго Дієго Сімеоне Яннік Яннік Феррейра Карраско
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