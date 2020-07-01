Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2

Атлетіко розписав нічию з Барселоною у 33 турі іспанської Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Атлетіко на Футбол 24.

Початок поєдинку став справжньою катастрофою для форварда мадридців Дієго Кости. Спочатку він розкішно замкнув подачу кутового у власні ворота, а потім не реалізував пенальті за фол Відаля проти Карраско. Врятував арбітр, який вгледів вихід тер Штегена з лінії воріт і дав Саулю перебити "позначку" – цього разу вдало.

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Другий тайм перетворився на обмін голів з пенальті. Мессі ефектною панєнкою оформив свій 700 м'яч в кар'єрі. Невтомний Карраско знову прорвався в штрафний майданчик і був збитий суперником. Сауль не схибив – 2:2.