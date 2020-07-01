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Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2

1 липня 08:27 - Читать на русском
Панєнка Мессі і вишуканий автогол Кости у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 2:2
Барселона – Атлетіко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко розписав нічию з Барселоною у 33 турі іспанської Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Атлетіко на Футбол 24.

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

Початок поєдинку став справжньою катастрофою для форварда мадридців Дієго Кости. Спочатку він розкішно замкнув подачу кутового у власні ворота, а потім не реалізував пенальті за фол Відаля проти Карраско. Врятував арбітр, який вгледів вихід тер Штегена з лінії воріт і дав Саулю перебити "позначку" – цього разу вдало.

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Другий тайм перетворився на обмін голів з пенальті. Мессі ефектною панєнкою оформив свій 700 м'яч в кар'єрі. Невтомний Карраско знову прорвався в штрафний майданчик і був збитий суперником. Сауль не схибив – 2:2.

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Іспанія Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Відеоновини Барселона - Атлетіко Ліонель Ліонель Мессі Дієго Дієго Коста
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