Барселона – Атлетико: Симеоне оценил выступление "матрасников" и выделил звездного подопечного

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поединок 33-го тура Ла Лиги против Барселоны (2:2).

"Мы уважаем Барселону, учитывая то, какого уровня эта команда. Они могут создавать проблемы, если им оставлять свободное пространство. Матч проходил в соответствии с тем, что мы обычно делаем. Мы хорошо начали, забили свой гол со стандарта. Затем нас ждал сложный матч с соперником, который хорошо владеет мячом.

Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2

Мы пытались до конца, у нас были моменты: у Косты, у Лемара. Мы проделали очень хорошую работу и показали себя конкурентоспособной командой. Я удовлетворен. Барселона – команда с игроками, которые умеют создавать проблемы в позиционном нападении, а в других ситуациях осуществлять быстрые атаки. Вопрос стиля, но я их очень уважаю.

Карраско проделывает отличную работу. Сначала я был в сомнениях. Но он приложил огромные усилия, и снова становится ключевым и определяющим игроком. Это радует нас. Сегодня он показал свой лучший футбол", – приводит слова Симеоне Marca.

Отметим, что Барселона и Атлетико расписали боевую ничью (2:2). Этот поединок стал знаковым для Лионеля Месси, который отличился 700-м голом в карьере.

Барселона сыграла вничью с Атлетико: приговор для Сетьена, надежда на Пуча, рекордный гол и слабенький матч Месси