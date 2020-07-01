toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Барселона – Атлетико: Симеоне оценил выступление "матрасников" и выделил звездного подопечного

1 июля 12:27 - Читати українською
Барселона – Атлетико: Симеоне оценил выступление "матрасников" и выделил звездного подопечного
Диего Симеоне / Marca

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поединок 33-го тура Ла Лиги против Барселоны (2:2).

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

"Мы уважаем Барселону, учитывая то, какого уровня эта команда. Они могут создавать проблемы, если им оставлять свободное пространство. Матч проходил в соответствии с тем, что мы обычно делаем. Мы хорошо начали, забили свой гол со стандарта. Затем нас ждал сложный матч с соперником, который хорошо владеет мячом.

Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2

Мы пытались до конца, у нас были моменты: у Косты, у Лемара. Мы проделали очень хорошую работу и показали себя конкурентоспособной командой. Я удовлетворен. Барселона – команда с игроками, которые умеют создавать проблемы в позиционном нападении, а в других ситуациях осуществлять быстрые атаки. Вопрос стиля, но я их очень уважаю.

Карраско проделывает отличную работу. Сначала я был в сомнениях. Но он приложил огромные усилия, и снова становится ключевым и определяющим игроком. Это радует нас. Сегодня он показал свой лучший футбол", – приводит слова Симеоне Marca.

Отметим, что Барселона и Атлетико расписали боевую ничью (2:2). Этот поединок стал знаковым для Лионеля Месси, который отличился 700-м голом в карьере.

Барселона сыграла вничью с Атлетико: приговор для Сетьена, надежда на Пуча, рекордный гол и слабенький матч Месси

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
4350
Теги
Испания Атлетико Атлетико Барселона - Атлетико Диего Диего Симеоне Янник Янник Феррейра Карраско
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
43
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук