Барселона була більш активною в першому таймі, але Лєвандовскі двічі невдало зіграв після навісів з флангу. А от на 28-й хвилині Феліш отримав класну передачу від Рафіньї та елегантно перекинув голкіпера. Попри те, що португалець належить Атлетіко, це йому не завадило відсвяткувати забитий м'яч.

Барселона завдяки голу Феліша втримала перемогу над Атлетіко – "блаугранас" отримали шанс впритул наблизитись до Жирони

Атлетіко після цього чималими силами пішов вперед, проте до гола ближчою була Барса – Феліш міг оформити дубль у ворота Облака. У другому таймі Рафінья мав класний шанс, але поцілив у стійку. Депай міг зрівняти рахунок, але Пенья потягнув його удар зі штрафного у самісіньку дев'ятку. В підсумку, гра завершилась мінімальною перемогою Барселони.