"Я вважаю несправедливим, що вони набрали три очки на Камп Ноу в матчі Ла Ліги. У Деста був момент за нічийного рахунку, що змінило б гру. Сили змінилися, якщо порівнювати з тим матчем, і ми сподіваємося скористатися цим.

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Зараз ми переживаємо добрі часи. Ми ростемо. Я думаю, що Барса добре зіграє та вийде у фінал. У ситуації, в якій ми перебуваємо, кожна перемога робить нас сильнішими. Очевидно, що завоювання титулу додасть нам більшої впевненості. Це вплине на команду на найближчі місяці і допоможе нам вирости.

Нинішній формат складніший, він дає кожному більше можливостей здобути Суперкубок. Це два дуже рівні матчі, де шанси кожної команди зазвичай 50%.Ми боротимемося за перемогу. Барса кілька років не могла виграти цей трофей", – цитує Піке AS.

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