"Я считаю несправедливым, что они набрали три очка на Камп Ноу в матче Ла Лиги. У Деста был момент при ничейном счете, что изменило бы игру. Силы изменились, если сравнивать с тем матчем, и мы надеемся воспользоваться этим.

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Сейчас мы переживаем хорошие времена. Мы растем. Я думаю, Барса хорошо сыграет и выйдет в финал. В ситуации, в которой мы находимся, каждая победа делает нас сильнее. Очевидно, что завоевание титула придаст нам большую уверенность. Это повлияет на команду на ближайшие месяцы и поможет нам вырасти.

Нынешний формат более сложный, он дает каждому больше возможностей завоевать Суперкубок. Это два очень равных матча, где шансы каждой команды обычно 50%. Мы будем бороться за победу. Барса несколько лет не могла выиграть этот трофей", – цитирует Пике AS.

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