Ферран Торрес та Педрі здали негативні тести на коронавірус і невдовзі приєднаються до команди в Ер-Ріяді, повідомляє прес-служба Барселони.

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Цих футболістів не було у делегації, яка вилетіла до столиці Саудівської Аравії, оскільки вони перебували на ковідному карантині. Очевидно, тепер Хаві Ернандесу доведеться внести зміни у заявку команди.

Барселона у півфіналі Суперкубка Іспанії зіграє з мадридським Реалом. Матч відбудеться 12 січня. Очікується, що в цьому поєдинку дебютує Ферран Торрес, який нещодавно перебрався в столицю Каталонії із Манчестер Сіті.

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