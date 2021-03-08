Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка обіцяє відповідну реакцію на слова президента Олімпіка Владислава Гельзіна після матчу проти Шахтаря (0:1).

"Це був огидний випадок, мене це особисто образило, в тому числі і як італійця. Мені не дуже подобається таке слухати.

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Одна справа вже ведеться щодо випадку минулого тижня після матчу Минай – Олімпік і найближчим часом буде також відкрито справу за даним інцидентом. Ми швидко зреагуємо", – сказав Баранка в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди у поєдинку з Шахтарем (0:1), та увірвався на післяматчевий коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та очільника суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі.

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