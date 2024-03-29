Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка вже завтра покине свою посаду.

Контракт Баранки з УАФ завершується вже сьогодні, а угоду не будуть пролонговувати, повідомляє Ігор Бурбас.

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Залишається відкритим питання, чи залишиться він в Україні. Зазначається, що вже точно не буде головою Комітету з етики та чесної гри УАФ – на посаді працюватиме нова людина.

Нагадаємо, Баранку запросили в УАФ задля боротьби з договірними матчами в українському футболі. Італієць очолив Комітету з етики та чесної гри УАФ у 2016 році.

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