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Олімпік програв апеляцію щодо дискваліфікації молодіжних команд через договірні матчі

22:06 2011 Читать на русском
Олімпік програв апеляцію щодо дискваліфікації молодіжних команд через договірні матчі
ФК Олімпік / Сайт клубу

Рішення щодо дискваліфікації молодіжних команд Олімпіка залишилось в силі.

Сьогодні, 6 червня, відбулося останнє засідання Апеляційного комітету УАФ стосовно справи щодо молодіжних команд Олімпіка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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За результатами розгляду справи АК УАФ вирішив відмовити донецькому клубу в апеляції щодо відсторонення молодіжної та юнацької команд, тобто рішення про заборону Олімпіку U-21 та U-19 виступати у наступному сезоні під егідою УПЛ, ПФЛ та УАФ залишилось в силі.

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Нагадаємо, команди Олімпіка U-21 та U-19 були дискваліфіковані за договірні матчі, тому донецька команда не може отримати атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.

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Олімпік Олімпік УАФ Атестація клубів УПЛ Апеляційний комітет УАФ Олімпік U-21 Олімпік U-21
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