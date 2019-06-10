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Баранка: УАФ буде навіть задоволена, якщо Олімпік звернеться до Лозанни

18:15 170 Читать на русском
Баранка: УАФ буде навіть задоволена, якщо Олімпік звернеться до Лозанни
Франческо Баранка / фото: УАФ

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка не боїться, що Олімпік оскаржить рішення щодо дискваліфікації молодіжних команд у Спортивному арбітражному суді (CAS).

"Якщо відверто, то ми будемо навіть задоволені, якщо Олімпік звернеться до Лозанни. Ця справа, як, напевно, знають юристи клубу, у такому разі буде розглядатися у Лозанні "de novo" (із самого початку).

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Вона стане приводом показати Європі, як система договірних матчів глибоко укорінилася в Олімпіку. Також ми маємо деякі матеріали, що стосуються також міжнародних товариських матчів, які, безсумнівно, будуть цікаві й Інтерполу та Європолу.

На всіх засіданнях юристи Олімпіка і гравців ніколи не надавали істотних доказів, а посилалися виключно на процедурні моменти. Ми також ніколи не чули від них заяв, що договірних матчів не було. Ми говоримо про більш ніж 30 зафіксованих матчів, ми говоримо про такий серйозний злочин, а зі сторони Олімпіка все зводиться до аргументації проти думки експертів по одному матчу.

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Кожне звинувачення, висунуте Олімпіком, знайде адекватну відповідь! Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб очистити український футбол, незважаючи на погрози й тиск із боку людей, які не можуть прийняти принципи чесної гри", – цитує Баранку прес-служба УАФ.

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Теги
Договірні матчі Франческо Баранка Спортивний арбітражний суд в Лозанні Комітет етики та чесної гри УАФ Олімпік U-21 Олімпік U-21 Олімпік Олімпік
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