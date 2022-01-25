"На початку січня клубне керівництво мене поінформувало, що головний тренер Леонід Кучук у мені не зацікавлений, і я можу підшукувати собі нову команду.

Рух оформив перший зимовий трансфер, підписавши французького вінгера з досвідом виступів за збірну

На жаль, потім я захворів, але зараз зі здоров'ям уже все гаразд і готовий до відновлення тренувального процесу. Думаю, що найближчими днями визначусь зі своєю новою командою. Минай? Це дійсно один із варіантів продовження кар'єри", – розповів Бандура у коментарі meta-ratings.

Відзначимо, що голкіпер у поточному сезоні зіграв лише у 5 матчах, в яких пропустив 8 голів. Лише в одній грі Бандурі вдалось втримати ворота на замку.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної