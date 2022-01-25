"В начале января клубное руководство меня проинформировало, что главный тренер Леонид Кучук во мне не заинтересован, и я могу подыскивать себе новую команду.

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К сожалению, потом я заболел, но сейчас со здоровьем уже все хорошо и готов к возобновлению тренировочного процесса. Думаю, что в ближайшие дни определюсь со своей новой командой. Минай? Это действительно один из вариантов продолжения карьеры", – рассказал Бандура в комментарии meta-ratings.

Отметим, что голкипер в текущем сезоне сыграл всего в 5 матчах, в которых пропустил 8 голов. Только в одной игре Бандуре удалось удержать ворота на замке.

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