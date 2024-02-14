Скандал у матчі 23-го туру Ла Ліги між Райо Вальєкано і Севільєю отримав продовження.

Один з вболівальників "бджіл" запхав палець в дупу Лукасу Окампосу, який готувався вкинути аут. Зірка Севільї стримав емоції, але неадекватному фанату світить суворе покарання.

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Комітет боротьби з насиллям пропонує оштрафувати порушника на 6000 євро, інформує AS. Також йому можуть заборонити відвідувати стадіон протягом одного року.

Нагадаємо, скандальний матч завершився поразкою Райо з рахунком 1:2. У наступному турі (18 лютого) на цей стадіон для мадридського дербі приїде Реал Андрія Луніна.

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