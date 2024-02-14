Скандал в матче 23-го тура Ла Лиги между Райо Вальекано и Севильей получил продолжение.

Один из болельщиков "пчел" запихнул палец в задницу Лукасу Окампосу, который готовился вбросить аут. Звезда Севильи сдержал эмоции, но неадекватному фанату светит суровое наказание.

Фанат запихнул палец в задницу звезде Севильи – видео невиданного курьеза в чемпионате Испании на глазах Тотти

Комитет борьбы с насилием предлагает оштрафовать нарушителя на 6000 евро, информирует AS. Также ему могут запретить посещать стадион в течение одного года.

Напомним, скандальный матч завершился поражением Райо со счетом 1:2. В следующем туре (18 февраля) на этот стадион для мадридского дерби приедет Реал Андрея Лунина.

Палец в задницу: в Англии расследуют скандальное поведение во время футбольного матча