Балтача оцінив перспективи Ярмоленка у Вест Хемі

Екс-захисник Динамо Сергій Балтача, який проживає в Лондоні, де працює тренером академії Чарльтона, поділився враженнями від трансферу Андрія Ярмоленка у Вест Хем.

"Для мене цей трансфер не став сюрпризом, тому що Ярмоленко дуже хороший гравець. Думаю, що все закономірно. Ярмоленко комфортно почував себе в німецькій Бундеслізі. Цілком можливо, що чемпіонат Англії теж йому підійде. Ніяких проблем для Ярмоленка в Вест Хемі я не бачу. Дуже радий за Андрія, що він буде виступати в одній з найкращих ліг світу.

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Це новий чемпіонат, гравці, товариші по команді, атмосфера, країна. Це новий крок в його кар'єрі. Звичайно ж, Ярмоленку потрібен деякий час на адаптацію, зрозуміти, чого від нього хоче головний тренер, "притертися" і стати своїм в колективі. Не думаю, що це вплине на його гру.

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Наставник Вест Хема теж не англієць. Цілком ймовірно, що з деякими гравцями він буде спілкуватися через перекладача. Футбол – мова універсальний. На футбольному полі справжні професіонали і так все розуміють без зайвих слів. Певні незручності можуть виникнути за межами стадіону, а в футболі говорити багато не потрібно. Менше слів – більше дій. Все у нього буде нормально", – сказав Балтача в інтерв'ю FootBoom.