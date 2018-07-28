Балтача оценил перспективы Ярмоленко в Вест Хэме

Экс-защитник Динамо Сергей Балтача, проживающий в Лондоне, где работает тренером академии Чарльтона, поделился впечатлениями от трансфера Андрея Ярмоленко в Вест Хэм.

"Для меня этот трансфер не стал сюрпризом, потому что Ярмоленко очень хороший игрок. Думаю, что все закономерно. Ярмоленко комфортно чувствовал себя в немецкой Бундеслиге. Вполне возможно, что чемпионат Англии тоже ему подойдет. Никаких проблем для Ярмоленко в Вест Хэме я не вижу . Очень рад за Андрея, что он будет выступать в одной из лучших лиг мира.

Ярмоленко оказался в "доме ужасов" из-за Вест Хэма, а его конкурент не сдается

Это новый чемпионат, игроки, товарищи по команде, атмосфера, страна. Это новый шаг в его карьере. Конечно же, Ярмоленко потребуется некоторое время на адаптацию, понять, чего от него хочет главный тренер, "притереться" и стать своим в коллективе. Не думаю, что это повлияет на его игру.

"Ярмоленко будет трансфером сезона": как англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест Хэм

Наставник Вест Хэма тоже не англичанин. Вполне вероятно, что с некоторыми игроками он будет общаться через переводчика. Футбол – язык универсальный. На футбольном поле настоящие профессионалы и так все понимают без лишних слов. Определенные неудобства могут возникнуть за пределами стадиона, а в футболе говорить много не нужно. Меньше слов – больше действий. Все у него будет нормально", – сказал Балтача в интервью FootBoom.