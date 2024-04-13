Півзахисник Удінезе Флоріан Товен грав разом із Балотеллі у Марселі, тому й знає кілька кумедних історій. Одна з них трапилася вже в перший день трапилася з Маріо вже в перший день у команді. Хоча італійці славляться своєю кухнею, форвард сплутав харіссу (надзвичайно гострий соус) із заправкою для пасти.

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"Маріо Балотеллі тільки-но підписав контракт із Марселем. Ми були на передматчевих зборах та обідали. Аділь Рамі тоді також був у клубі, і він завжди просив, щоб харісса була на столі. Тож шеф-кухар завжди ставив тарілку харісси для Аділя. У їдальню прийшов Балотеллі. Це був його перший передматчевий збір із клубом, і все для нього було новинкою.

Як хороший італієць, він взяв собі пасту. Він думав, що харісса – це томатний соус. Маріо почав додавати харіссу на макарони – він узяв її велику порцію. Ми, інші гравці, подивилися один на одного і подумали: "Це гостра штука, і він взяв її багато". Ми думали, що він знає, що робить. Маріо почав їсти, але через п'ять хвилин він уже плакав, і піт лився по його обличчю. Всі гравці привітали його з переходом у Марсель. Ми плакали від сміху", – цитує Товена The Sun.

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