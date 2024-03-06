Балотеллі підірвав петарду в роздягальні своєї команди після матчу чемпіонату Туреччини з Фатіхом Карагюмрюк. Матч 28-го туру турецької Суперліги відбувся 4 березня і завершився перемогою Адани з рахунком 1:0. Єдиний гол із пенальті забив сам Балотеллі.

Балотеллі осоромився ідіотською публікацією про Путіна і Байдена – скандаліст швидко вигадав собі виправдання

Це не перша витівка одіозного італійського форварда в Туреччині. Раніше він осоромився ідіотською публікацією про Путіна і Байдена, а також потрапив у серйозну ДТП.

Після 28 турів Адана Демірспор посідає 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. На рахунку Балотеллі 5 голів у 9 матчах Суперліги.