Полузащитник Удинезе Флориан Товен играл вместе с Балотелли в Марселе, поэтому и знает несколько забавных историй. Одна из них случилась уже в первый день случилась с Марио уже в первый день в команде. Хотя итальянцы славятся своей кухней, форвард не различил хариссу (чрезвычайно острый соус) и заправку для пасты.

Балотелли отметился очередной выходкой – он устроил взрыв в раздевалке

"Марио Балотелли только что подписал контракт с Марселем. Мы были на предматчевых сборах и обедали. Адиль Рами тогда также был в клубе, и он всегда просил, чтобы харисса была на столе. Поэтому шеф-повар всегда ставил тарелку хариссы для Адиля. В столовую пришел Балотелли. Это был его первый предматчевый сбор с клубом, и все для него было новинкой.

Как хороший итальянец, он взял себе пасту. Он думал, что харисса – это томатный соус. Марио начал добавлять хариссу на макароны – он взял ее большую порцию. Мы, другие игроки, посмотрели друг на друга и подумали: "Это острая штука, и он взял ее много". Мы думали, что он знает, что делает. Марио начал есть, но через пять минут он уже плакал, и пот лился по его лицу. Все игроки поздравили его с переходом в Марсель. Мы плакали от смеха", – цитирует Товена The Sun.

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